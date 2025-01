Przepełnione uliczne kosze na śmieci to zmora służb miejskich. Nieporządek najczęściej powstaje z powodu nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów. O tych przypomina Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Najczęstszy błąd jaki popełniają mieszkańcy to wrzucanie do ulicznych śmietników worków z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Domowe śmieci muszą być posegregowane i umieszczone w oznaczonych odpowiednimi kolorami kontenerach:

żółty - metale i tworzywa sztuczne

niebieski - papier

zielony - szkło

brązowy - odpady biologiczne

czarny - odpady zmieszane

Od stycznia 2025 r. do kontenerów na śmieci zmieszane nie wolno wrzucać ubrań i odpadów tekstylnych. Te powinny trafiać do Punków Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ubrań i butów nie wolno też wrzucać do ulicznych koszy na śmieci.

- To, w jaki sposób korzystamy z koszów ulicznych, wpływa na wygląd przestrzeni publicznej. I zależy od każdego z nas - przypomina Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Co można wrzucać do ulicznego kosza na śmieci?

W niewielkich, stojących przy ulicach pojemnikach co do zasady powinny znaleźć się drobne odpady, które powstają w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania. Chodzi tutaj przede wszystkim o opakowania po produktach spożywczych, papierki czy chusteczki higieniczne. Do ulicznych koszy można też wrzucać psie odchody.

