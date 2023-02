Dramat w Tarnowie. Młoda matka poinformowała o porwaniu córeczki. 21-latka targnęła się na swoje życie

W środę, 15 lutego w Tarnowie rozegrał się rodzinny dramat. Młoda matka poinformowała bliskich, że jej córeczka została porwana. Wiadomość była fałszywa, ponieważ w rzeczywistości 21-latka poprosiła przyjaciółkę, by zaniosła dziecko do okna życia. Rozmawiając z przyjaciółką kobieta zachowywała się dziwnie, jakby była pod wpływem leków lub alkoholu. Przyjaciółka nie spełniła jej prośby i zamiast do okna życia, zaniosła niemowlę do krewnej 21-latki. O sprawie została również poinformowana policja. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania młodej matki. Nikt nie otwierał im drzwi, więc podejrzewając, że mogło dojść do nieszczęścia, zdecydowali się na wejście siłowe.

W mieszkaniu znaleźli nieprzytomną 21-latkę, która leżała na łóżku. W ręce trzymała nóż, a na jej ciele były widoczne ślady po samookaleczeniu. Dodatkowo wokół niej były rozrzucone tabletki. Młoda matka, po dokonanej próbie samobójczej trafiła do szpitala. Przebadana przez medyków została również jej córeczka, na szczęście nic jej nie dolega. Dalsze kroki w tej sprawie będzie podejmował sąd rodzinny.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.