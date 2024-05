Izabela Janachowska wraca do Tańca z gwiazdami! Jest decyzja gwiazdy!

Nieprawdopodobne co wyprawia się w domu Rodowicz. To przechodzi ludzkie pojęcie

Basia Kurdej-Szatan zabrała głos na temat Eurowizji. Gwiazda odniosła się do kwestii hejtu. "Czułam dużą solidarność"

Izabela Janachowska wraca do Tańca z gwiazdami?

Izabela Janachowska jest doskonałą, wielokrotnie nagradzaną tancerką. Początkowo mogliśmy ją podziwiać jako partnerkę gwiazd w "Tańcu z gwiazdami". W 2021 rorku Janachowska została współprowadzącą „Taniec z gwiazdami”. Gwiazda występowała obok Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. Ta przygodna trwała dwie edycje programu - 12 i 13. Jednak w 2024 roku Janachowska nagle poinformowała fanów, że nie jest w stanie kontynuować tej przygody.

- Taniec z Gwiazdami” to program, który pokochałam całym sercem - najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do Was z nowymi projektami - napisała Janachowska na swoim profilu na Instagramie.

Jednak w wywiadzie, jakiego udzieliła gwiazda na portalu Jastrząb Post Janachowska ujawniła nowe informacje na temat ewentualnego powrotu do "Tańca z gwiazdami". Okazuje się, że jest nadzieja!

- Powoli wracam do różnych obowiązków. Pracujemy nad nowymi programami, więc może ten „Taniec…” też dam radę poprowadzić. Ale daję sobie ten czas i spokój. Jak poczuję, że mogę, to wrócę - zdradziła Janachowska.

Sonda Chcesz, aby Izabela Janachowska wróciła do "Tańca z gwiazdami"? Tak! Ona jest cudowna! Nie ma takiej potrzeby Nie oglądam "Tańca z gwiazdami"