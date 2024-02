Strajk rolników. Ciągniki wjadą do Tarnowa z dwóch stron. Rolnicy zebrali się pod sanktuarium

We wtorek, 20 lutego 2024 w Tarnowie wystąpią utrudnienia drogowe związane ze strajkiem rolników. Kawalkada ciągników wjedzie do miasta z dwóch stron: od północy i od południa. Jak informuje tarnowski magistrat, protestujący wyruszą z parkingu przy cmentarzu w Lisiej Górze. Następnie kolumna 50 pojazdów – zarówno ciągników rolniczych, jak i samochodów osobowych – wjedzie na drogę krajową nr 73 i pojedzie do Tarnowa przez Brzozówkę. Trasa przejazdu obejmuje ulice: Jana Pawła II, Błonie, Spokojną, Elektryczną, ks. kardynała Wyszyńskiego, Czystą, Kwiatkowskiego i Witosa. W Kępie Bogumiłowickiej planowana jest blokada ronda, która ma potrwać cztery godziny. Po tym czasie protestujący mają wrócić do Lisiej Góry, korzystając z tej samej trasy przejazdu.

Z kolei druga grupa strajkujących rolników wcześnie rano zebrała się pod sanktuarium w Tuchowie i stamtąd wyruszyła do Tarnowa. Utrudnienia w mieście będą występować do godz. 18.00.

Czego domagają się rolnicy?

Strajk rolników odbywa się w związku z żądaniem wycofania regulacji wprowadzanych w ramach europejskiego "Zielonego Ładu" oraz przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Rolnicy uważają, że jest to powód destabilizacji na rynkach rolnych i powoduje trudną sytuację ekonomiczną producentów żywności w Polsce.

