W piątek, 9 lutego w wielu polskich miejscowościach będzie miał miejsce strajk rolników. Utrudnienia nie ominą też mieszkańców Nowego Sącza. Sądecka policja informuje, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać od godz. 9.00 nawet do godz. 16.00. Demonstracja rozpocznie się na parkingu przy al. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu (tzw. "Jojko"). Następnie ciągniki przejadą trasą od Ronda Solidarności do Ronda Jana Pawła II (ulicami płk. W. Beliny-Prażmowskiego, Nowochruślicką, J. Pieczkowskiego, W. Witosa aż do Ronda Jana Pawła II i tą samą trasą z powrotem w kierunku Ronda Solidarności).

W związku z utrudnieniami spowodowanymi strajkiem rolników policja apeluje do kierowców o cierpliwość, zachowanie ostrożności i zaplanowanie - na ile to możliwe - trasy w taki sposób, by nie natrafić na kawalkadę ciągników. Utrudnienia związane ze strajkiem rolników wystąpią również w Krakowie i Tarnowie.

