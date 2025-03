Młyn Szancera w końcu przestanie szpecić centrum Tarnowa

Mało jest nieruchomości w Tarnowie, które wśród mieszkańców wzbudzają tyle emocji. Dzięki prywatnemu inwestorowi Młyn Szancera, obecnie opuszczony i zdewastowany, wreszcie ma zyskać nowe życie. Grupa Arche planuje przekształcić go w zjawiskowy hotel. O tym, że metamorfoza będzie imponująca, świadczy wizualizacja projektu przedstawiona przez inwestora. Aż trudno uwierzyć, że obecna ruina zostanie zamieniona w piękną i funkcjonalną nieruchomość.

Historia Młyna Szancera zaczęła się 180 lat temu, kiedy przekształcono tamtejszy młyn wodny w nowoczesny młyn parowy. Był to pierwszy w Galicji tak nowoczesny obiekt, wyposażony w innowacyjny system mielenia. Wzniesiony z inicjatywy Henryka Szancera, przemysłowca i przedstawiciela społeczności żydowskiej w Tarnowie, młyn stał się ważnym elementem lokalnego krajobrazu. Po II wojnie światowej obiekt został znacjonalizowany, a po upadku PRL-u popadł w ruinę. Dwa pożary w 2015 roku poważnie uszkodziły budynek, ale dzięki ochronie konserwatorskiej udało się go uratować przed wyburzeniem.

W 2020 roku Młyn Szancera został wpisany na listę rejestru zabytków. Na początku 2025 roku, po długich negocjacjach, obiekt kupiła Grupa Arche.

— Bardzo cieszymy się, że firma Arche będzie obecna w Tarnowie. W końcu to turystyczna perła z ogromnym potencjałem, która leży przy ujściu malowniczej rzeki Białej do Dunajca. Miasto jest ważnym dobrze skomunikowanym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w Małopolsce. Po Krakowie jest to największy kompleks zabytkowy w południowej Polsce. Wszakże już 1330 r. na podstawie przywileju Króla Władysława Łokietka Tarnów stał się miastem lokowanym na prawie magdeburskim. Znajduje się tam kilkadziesiąt wartych zobaczenia zabytkowych budynków z epoki gotyku, renesansu i baroku, a starówkę określa się jako perłę polskiego renesansu. Ponadto również region tarnowski dysponuje wszechstronnymi walorami turystycznymi i krajoznawczymi, że wymienię m.in.: trzy zespoły parków krajobrazowych, liczne atrakcje przyrodnicze, czy malownicze lasy zachęcają do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Warto także dodać, że to ośrodek wielokulturowy. Żydzi, mieszkający tam od ponad pięciu wieków, przed II wojną światową stanowili 45 proc. wszystkich mieszkańców. Swoje piętno w bogatym dziedzictwie kulturowym odcisnęli również Romowie, Ukraińcy, Austriacy, Niemcy czy Szkoci, a szczególne relacje łączy miasto z Węgrami — podsumowuje Magdalena Sidorowicza dyrektor sprzedaży i marketingu Arche SA.

Kiedy otwarcie Młyna Szancera?

Firma planuje rozpocząć prace rewitalizacyjne już w wakacje, a pierwsi goście będą mogli skorzystać z uroków hotelu w 2027 roku. Oprócz części hotelowej, w skład kompleksu wejdzie zaplecze konferencyjne i restauracyjne. Zrewitalizowany młyn zostanie rozbudowany o nowe przestrzenie, w tym 170 pokoi i około 1600 metrów kwadratowych powierzchni usługowej. Inwestor planuje organizować w obiekcie duże wydarzenia, spotkania kulturalne i rozrywkowe dla wszystkich grup wiekowych. Restauracja hotelowa będzie dostępna dla mieszkańców i turystów.

Grupa Arche liczy, że na otwarciu odnowionego młyna pojawi się Elizabeth Szancer, prawnuczka Henryka Szancera. Mieszka ona w USA i jest cenioną kuratorką sztuki. Pracuje dla tamtejszych muzeów i kolekcjonerów prywatnych, w tym dla Whitney Museum of American Art, Ronalda S. Laudera i Nelsona Rockefellera. Zasiada w zarządach Amerykańskich Przyjaciół JCC Kraków, Amerykańskich Przyjaciół Muzeum POLIN oraz Fundacji Żydowskiego Dziedzictwa Polska. Jest aktywnym członkiem Komitetu Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Tarnowie, współprzewodniczącą Grupy Zadaniowej ds. Antysemityzmu w Wolnej Synagodze Stephena Wise'a w Nowym Jorku oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego Dnia Ocalałego z Holokaustu.

Firma Arche planuje zaproponować Elizabeth Szancer współudział w stworzeniu stałej wystawy przybliżającej historię wiekowego młyna i jej rodziny, a także losów tamtejszej diaspory żydowskiej.

Kto stoi za inwestycją w Młyn Szancera?

Grupa Arche swoje pierwsze inwestycje firma realizowała w Warszawie i Siedlcach, a od dwóch dekad buduje w całej Polsce. Obecnie Arche to największa polska sieć hoteli oraz deweloper mieszkaniowy. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 r. i w swojej historii wybudowała ponad 12 tys. mieszkań i domów, a pod koniec ub.r. wystartowała z Arche Klasztor Wrocław, czyli 21 obiektem w jej kolekcji, przez co łącznie dysponuje już ponad 4,2 tys. pokojami.

- Zrewitalizowane historyczne obiekty dają zatrudnienie, generują podatki i rozwijają turystykę — w często w zapomnianych regionach kraju, co jest bardzo korzystne dla naszej gospodarki. Grupa i Fundacja Leny Grochowskiej włączają do pracy i aktywizują środowiska wykluczone społecznie - informuje Grupa Arche.

