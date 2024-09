Drastyczny wzrost podatku od nieruchomości w Tarnowie. Podwyżka o 83 procent!

Prezydent Tarnowa dostał podwyżkę, teraz czas ma mieszkańców. W pierwszym przypadku chodzi jednak o wzrost wynagrodzenia w stosunku do poprzednika, natomiast w drugim o wzrost stawek podatku od nieruchomości.

Nowa, postulowana taryfa stawek jest wręcz szokująca. Podatek od metra kwadratowego budynku mieszkalnego ma wzrosnąć z 0,65 zł do 1,19 zł, co oznacza podwyżkę o 83 procent. Z kolei za garaż tarnowianie mają płacić już nie 6,5 zł za metr kwadratowy a 11,48 zł, co oznacza wzrost o prawie 77 proc. Na taryfę ulgową nie mogą liczyć również przedsiębiorcy (poza branżami chronionymi i zanikającymi). Metr kwadratowy nieruchomości służącej prowadzeniu działalności gospodarczej ma być opodatkowany stawką 34 zł za metr kwadratowy, dotychczas było to 22,5 zł. Planowana podwyżka podatku wynosi w tym przypadku 51 proc. Za każdy razem nowe stawki są stawkami maksymalnymi. Na wyższe nie zezwala ustawa.

Zabawne jest przy tym uzasadnienie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Tarnowianie mają płacić stawki maksymalne, ponieważ... takie obowiązują w innych miastach na prawach powiatu. Do tej pory Tarnów miał niższe stawki od innych miast podobnej wielkości i nikomu to nie przeszkadzało, teraz widocznie zaczęło. Poniżej dalsza część artykułu.

Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia

Chęć wprowadzenia w Tarnowie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości może zastanawiać, ponieważ w poprzedniej kadencji radni blokowali identyczne plany Romana Ciepieli. W związku z tym obowiązuje stawka uchwalona jeszcze w 2021 r., a przez dwa poprzednie lata radni odrzucali kolejne propozycje podwyżek, które składał magistrat. Wzrost stawek miał być wówczas mniej drastyczny niż obecnie, a radni i tak nie godzili się na podniesienie podatku. W gronie radnych głosujących przeciwko planom podwyżki stawek był... Jakub Kwaśny.

Sprzeciw wobec inicjatywy swojego poprzednika, obecny prezydent Tarnowa wyrażał zarówno w 2022, jak i 2023 r. Raz wstrzymał się od głosu, jednak w ówczesnych realiach takie zachowanie w rzeczywistości było tożsame z głosowaniem przeciwko. Skąd więc tak nagła zmiana poglądów i chęć ustalenia w Tarnowie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości? Widoczne punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia.

Ostateczną decyzję w sprawie nowych stawek podatku od nieruchomości podejmą radni. Nad projektem uchwały mają się pochylić podczas czwartkowej (12 września) sesji rady miasta.

