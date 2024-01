Udawał swojego bliźniaka, żeby uniknąć kary. 39-latka czekają dodatkowe kłopoty

Udawał swojego bliźniaka, żeby uniknąć kary. 39-latek kierował pod wpływem alkoholu

Nietypowa interwencja policjantów drogówki z Bochni. Funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który kierował samochodem pomimo że miał w organizmie ponad promil alkoholu. To był jednak dopiero początek. Zatrzymany szofer pokazał dokument, który... miał należeć do jego zmarłego kilka miesięcy temu brata bliźniaka. Mundurowi sprawdzili tę wersję i okazało się, że 39-latek nie ma i nigdy nie miał brata bliźniaka. W końcu zatrzymany przyznał, że oszukiwał policjantów, ponieważ chciał uniknąć konsekwencji za prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu.

Jaka kara grozi 39-latkowi?

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz grzywna. Za niestosowanie się do wyroku Sądu kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto kierowcy, którzy pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów, nie stosują się do orzeczonego zakazu, muszą również liczyć się z utratą prawa jazdy na okres od roku do nawet 15 lat. Umyślne wprowadzenie w błąd organu państwowego co do własnej tożsamości jest wykroczeniem, które podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

