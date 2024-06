Wakacje zaczęły się od koszmarnego wypadku. Nie żyje 30-letnia motocyklistka

To było podpalenie?!

Kamienica. Wakacje 2024 zaczęły się od koszmarnego wypadku. Nie żyje 30-letnia motocyklistka

W miejscowości Kamienica (powiat limanowski) zginęła 30-letnia motocyklistka. Kobieta straciła panowanie nad swoim pojazdem w wyniku zachowania kierowcy mercedesa. 55-latek nie zorientował się, że jest wyprzedzany przez motocykl i sam podjął manewr wyprzedzania, bez upewnienia się, czy sąsiedni pas ruchu jest wolny. Tym samym zmusił motocyklistkę do gwałtownego skrętu w lewo. Kobieta uderzyła w krawężnik, a następnie w bariery energochłonne. Była reanimowana, lecz jej życia nie udało się uratować.

- 55-letni kierujący mercedesem był trzeźwy. Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Na miejscu pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych pracowali policjanci ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo śledcza z technikiem kryminalistyki. Trwa policyjne postępowanie, które ustali przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku - relacjonuje policja. Poniżej dalsza część artykułu.

Tragiczny bilans wypadków z udziałem motocyklistów. Od początku roku zginęło ponad 100 osób

Komenda Główna Policji informuje, że od 1 stycznia do 18 czerwca 2024 na polskich drogach doszło ogółem do 996 wypadków z udziałem użytkowników motocykli. Zginęły w nich 102 osoby, a 928 zostało rannych.

- Nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności to tylko niektóre przyczyny, które prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków. Sezon dopiero się zaczyna a to wymaga wyrobienia w sobie od nowa pewnych nawyków i przypomnienia techniki jazdy z obydwu stron - przestrzegają mundurowi.

