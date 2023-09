Wilk bez sierści sieje grozę w gospodarstwach. "Może być zainfekowany"

Wilk zagryzł dwa psy. Drapieżnik nie ma sierści, prawdopodobnie jest chory

Już dwa psy padły ofiarą samotnego wilka, grasującego na terenie gminy Mszana Dolna (powiat limanowski). Jak podaje portal limanowa.in, drugi atak drapieżnika był wyjątkowo makabryczny, bo odbył się na oczach właścicielki psa. Wcześniej rano wilk podszedł pod znajdujące się na uboczu gospodarstwo, rzucił się na psa, zabił go, a truchło zabrał do lasu. Agresywny wilk jest charakterystyczny, ponieważ nie ma sierści. Prawdopodobnie jest to efekt zainfekowania świerzbowcem.

Sprawa ataku samotnego wilka została już zgłoszona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Czy wilki znajdują się pod ochroną?

W Polsce wilki znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową, dlatego nie mogą być samowolnie zabijane. Złamanie tego zakazu podlega karze aresztu lub grzywny. Ewentualną zgodę na odstrzał wilków może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Szkody wyrządzone przez drapieżniki powinny być zgłaszane regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Odpowiada za nie Skarb Państwa.

Sonda Czy boisz się dzikich zwierząt? tak nie