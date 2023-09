Bał się żony, ale to policjantów zaatakował gazem. Trzeba było go obezwładnić

Niewielu chętnych do seminarium

Szczawnica. Policjanci zaatakowani gazem przez 59-latka. Sam ich wezwał

Policjanci interweniowali w jednym z domów znajdujących się na terenie gminy Szczawnica z powodu zgłoszenia 59-latka. Mężczyzna wezwał mundurowych, bo rzekomo obawiał się... żony. Wkrótce okazało się jednak, że wcale nie był bezbronny. W kierunku funkcjonariuszy rozpylił gaz obezwładniający. Dodatkowo zachowywał się wulgarnie, nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów i szarpał się z nimi. Jego zatrzymanie stało się możliwe dopiero po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego.

Gaz został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Podejrzanego doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za czynną napaść na policjantów, znieważenie i groźby kierowane do mundurowych w celu wymuszenia na nich odstąpienia od czynności służbowych, grozi mu kara pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat.

