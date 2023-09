Dymisje po tajemniczej śmierci prokuratora. Dwóch jego kolegów straciło stanowiska

Prokuratorzy z Nowego Sącza stracili stanowiska. To reakcja na tragiczną śmierć ich kolegi?

W marcu w mieszkaniu przy ulicy Barskiej w Nowym Sączu odnaleziono ciało powieszonego mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonali sąsiedzi, którzy odcięli sznur, jednak na pomoc dla desperata było już za późno. Zmarł on śmiercią samobójczą. Denatem okazał się prokurator pracujący w miejscowej jednostce. Z medialnych doniesień wynikało, że mężczyzna pozostawił list pożegnalny, w którym tłumaczył powody swojej decyzji. Do dramatycznego kroku miały go pchnąć problemy zawodowe.

Kilka miesięcy po dramatycznym zdarzeniu doszło do zmian personalnych w sądeckich prokuraturach. Stanowisko prokuratora rejonowego stracił Jarosław Łukacz. Jego obowiązki przejęła Sylwia Lenart-Cabała. Z kolei z funkcją zastępcy prokuratora okręgowego pożegnał się Piotr Kapustka. W tym przypadku nie wyznaczono jeszcze następcy. Prokuratura nie wyjaśnia przyczyny dokonanych roszad, jednak według nieoficjalnych informacji zmiany zostały dokonane w reakcji na tragiczną śmierć śledczego.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy depresja to problem, z którym walczy się w Polsce w odpowiedni sposób? Tak, takie osoby mogą liczyć na odpowiednią pomoc Nie, pomoc dla osób dotkniętych depresją jest niewystarczająca Pomoc jest odpowiednia, ale brakuje zrozumienia, że depresja to choroba, a nie chwilowy stan przygnębienia