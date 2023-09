Wielki kryzys w krakowskim Kościele. Więcej księży zrzuca sutannę, niż zgłasza się do seminarium. W tym tempie wkrótce ich zabraknie

Wypadek śmiertelny w Targanicach. Zginął 66-letni kierowca fiata

W poniedziałek, 18 września w Targanicach (powiat wadowicki) zginął 66-letni kierowca osobowego fiata. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 781. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna na prostym odcinku jezdni, z nieustalonej przyczyny zjechał na sąsiedni pas ruchu, a następnie wjechał do przydrożnego rowu uderzając w przepust drogowy, po czym dachował. Pochodzący z powiatu wadowickiego 66-latek zmarł na miejscu wypadku. Prokuratura zdecydowała o zabezpieczeniu ciała i poddaniu go autopsji.

Śledztwo prowadzone w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.

