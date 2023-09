Chłopiec potrącony na przejeździe dla rowerów. Peugeotem kierował 77-latek

14-letni chłopiec trafił do szpitala, po tym gdy został potrącony przez samochód. Do zdarzenia doszło w Oświęcimiu, na przejeździe dla rowerzystów. Dziecko kierowało jednośladem. O transporcie 14-latka do szpitala zdecydował zespół ratownictwa medycznego. - Chłopiec pod opieką ratowników medycznych został przewieziony na badania do szpitala - przekazała PAP rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Z ustaleń mundurowych wynika, że osobowym peugeotem kierował 77-letni mężczyzna. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności potrącenia dziecka na przejeździe dla rowerzystów w Oświęcimiu.

Sonda Czy kierowcy w naszym regionie jeżdżą bezpiecznie? TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ