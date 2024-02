i Autor: Shutterstock Pięść

Groza

Wtargnęli do cudzego domu, żeby odzyskać rzekomy dług. Domownika pobili pięściami i skopali

Dwóch mężczyzn pobiło mieszkańca gminy Dębno po wtargnięciu do jego domu. Poszkodowany najpierw był uderzany pięściami, a gdy upadł na ziemię bandyci go skopali. Przyczyną agresji był rzekomy dług innego mieszkańca tego domu. Sprawcy nie zastali go na miejscu, więc usiłowali... wynieść z posesji zestaw muzyczny o wartości ponad 5 tys. zł.