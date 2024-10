We wtorek, 15 października na drodze krajowej nr 73 w Lisiej Górze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Według informacji "Kroniki" TVP Kraków, w trakcie kraksy nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują jednak służby, które wyjaśniają okoliczności incydentu. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Obowiązuje ruch wahadłowy.

W ostatnim czasie na małopolskich drogach dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnymi. Policja apeluje do kierowców o zachowanie zwiększonej ostrożności oraz o dostosowanie prędkości do panujących na jezdniach jesiennych warunków.

