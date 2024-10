Śmierć zebrała żniwo na małopolskich drogach. Zginęły dwie kolejne osoby

Znasz go?

Mieszkańcy Krakowa muszą uważać! Oszuści w mieście nie próżnują. "Nie dajcie się na to nabrać"

Kolejne wypadki śmiertelne w Małopolsce. Czarna seria trwa

Tegoroczna jesień zbiera śmiertelne żniwo w Małopolsce. Co rusz dochodzi do wypadków, których skutkiem jest śmierć ludzi. Wczoraj przed południem policja informowała, że od początku miesiąca w województwie w wyniku incydentów drogowych zginęło 8 osób. Niestety ten bilans już jest nieaktualny. Po południu w poniedziałek, 14 października doszło do dwóch kolejnych wypadków śmiertelnych.

W miejscowości Luszowice (powiat chrzanowski) kierowca osobówki z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Ratownicy podjęli reanimację poszkodowanego, która jednak nie przyniosła rezultatu. Z kolei w Witanowicach (powiat wadowicki) miało miejsce zderzenie dwóch samochodów. Zginęła jedna osoba uczestnicząca w kraksie. Poniżej dalsza część artykułu.

Apel policji do kierowców

W ostatnim czasie w Małopolsce dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków drogowych, które pochłaniają życie kolejnych osób. Z tego powodu policja apeluje do kierowców o większą ostrożności i dopasowanie stylu jazdy do jesiennych warunków panujących na jezdniach.

Apelujemy, aby w ten jesienny okres kierowcy zachowali na drodze szczególną ostrożność. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to najczęstsze przyczyny wypadków - zwłaszcza jesienią. Intensywne opady deszczu oraz wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia, a także często leżące na niej liście nie sprzyjają kierującym. W takich warunkach droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego pamiętajmy, aby jechać z prędkością pozwalającą kierowcy kontrolować sytuację na drodze - napisała małopolska policja.

