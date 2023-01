Podejrzany o pedofilię zatrzymany w Tarnowie. "Skapnął się, że to pułapka. Zaczął uciekać"

Rzezawa. Wsiadła za kółko mimo cofniętego prawa jazdy. 39-latka doprowadziła do kraksy z dostawczakiem

Po południu we wtorek, 10 stycznia w Rzezawie (powiat bocheński) osobowy fiat kierowany przez 39-letnią mieszkankę Bochni zderzył się czołowo z dostawczym renault. Kobieta została zakleszczona w pojeździe. Strażacy musieli używać narzędzi hydraulicznych, żeby wydostać ją z pułapki i udzielić pomocy. 39-latka trafiła do szpitala, ale nie była jedyną poszkodowaną w kraksie. Ucierpieli również dwaj mężczyźni poruszający się dostawczakiem: 43-letni kierowca i 26-letni pasażer. Obaj mieszkańcy powiatu brzeskiego również zostali przetransportowani do szpitala.

Jak doszło do kraksy w Rzezawie?

Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że sprawczynią wypadku była kierująca osobówką 39-latka. Z nieustalonej przyczyny zjechała ona na przeciwny pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z dostawczakiem. W wyniku siły uderzenia renault uszkodziło bariery energochłonne, natomiast fiat przemieścił się na znajdujący się poza drogą pas zieleni. Kobieta wsiadła za kółko, mimo że miała cofnięte uprawnienia do kierowania samochodami. Badanie pobranej od niej próbki krwi pomoże ustalić, czy mieszkanka Bochni była trzeźwa w momencie zdarzenia. Dalsze postępowanie w sprawie tego wypadku drogowego prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Kraków. Pirat drogowy w bmw uciekał przed policją. Auto rozbił na drzewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.