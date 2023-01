Policyjny pościg za piratem drogowym. 35-latek roztrzaskał bmw na drzewie

W niedzielę, 8 stycznia w miejscowości Zerwana (powiat krakowski) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podjęli pościg za 35-letnim kierowcą bmw, który nie zatrzymał się do kontroli. Wcześniej mężczyzna zwrócił na siebie uwagę mundurowych, ponieważ poruszał się po powierzchni drogi, która była wyłączona z użytkowania. W trakcie ucieczki przekraczał dozwoloną prędkość, wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej, na oznakowanym skrzyżowaniu i na przejściu dla pieszych, nie stosował się do sygnałów świetlnych i poruszał się przeciwnym pasem ruchu. W pewnym momencie kierowca bmw nie mogąc przejechać ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów, zdecydował się na przejazd pomiędzy autobusem komunikacji miejskiej i skodą, uszkadzając oba pojazdy. Jego brawurowa jazda zakończyła się uderzeniem w drzewo. Nawet to nie powstrzymało jednak 35-latka przed próbą uniknięcia odpowiedzialności. Mężczyzna kontynuował ucieczkę pieszo, lecz policjanci szybko go doścignęli i zatrzymali.

Kierowca został przebadany narkotestem. W aucie miał środki odurzające

Kierowcą bmw okazał się 35-latek z powiatu radomskiego. Tester narkotykowy wykazał, że był on pod wpływem środków odurzających. W jego aucie policjanci znaleźli też śladowe ilości marihuany. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy, została mu też pobrana krew do badań, w celu potwierdzenia zawartości narkotyków w organizmie. 35-latek trafił do policyjnej celi, a kolejnego dnia w komendzie usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie on też za wszystkie popełnione wykroczenia w ruchu drogowym i straci prawo jazdy. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na obecność narkotyków w organizmie mężczyzna usłyszy kolejny zarzut prowadzenia pojazdu pod działaniem środków odurzających.

Kraków. Pirat drogowy w bmw uciekał przed policją. Auto rozbił na drzewie