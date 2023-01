i Autor: Małopolska Policja Bezdomnemu 44-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Bezdomny zaprószył ogień

Ustalili winnego pożaru dworca PKS w Olkuszu. 44-latek przysnął z papierosem w ustach

To bezdomny 44-latek był sprawcą pożaru, do którego doszło w Nowy Rok w Olkuszu. Mężczyzna przysnął z papierosem w ustach, a niedopałek spadł na śmieci znajdujące się w budynku, przez co doszło do zaprószenia ognia. Kiedy 44-latek ocknął się, zobaczył płomienie i uciekł, nikogo nie powiadamiając o pożarze. Bezdomnemu grozi kara do 5 lat więzienia.