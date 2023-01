i Autor: Grzegorz Kluczyński

Makabryczne odkrycie

Sąsiedzi nie widzieli ich od sylwestra. Po wyważeniu drzwi znaleźli zwłoki dwóch osób

W centrum Zakopanego odnaleziono zwłoki 60-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny. Ciała znajdowały się w zamkniętym mieszkaniu, więc konieczne było wyważenie drzwi. Para nie była widziana od sylwestra, co zaniepokoiło sąsiadów. - Nic nie wskazuje na to, aby do ich śmierci ktoś mógł się przyczynić - powiedział PAP asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.