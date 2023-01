Horror na Sądecczyźnie

Urządził krwawą jatkę w sylwestra! 18-latek ciężko ranił dwóch mężczyzn. Na koniec potrącił policjanta

W sylwestra na Sądecczyźnie doszło do awantury zakończonej przewiezieniem dwóch ciężko rannych 20-latków do szpitala. Zaatakowani ostrym narzędziem mężczyźni odnieśli rany zagrażające ich życiu. Sprawcą koszmaru okazał się 18-latek. Dodatkowo, podczas próby zatrzymania potrącił on policjanta. Młodzieniec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.