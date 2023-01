Wybrały się w śniegowcach na Morskie Oko. Nagranie robi furorę na Tik Toku

Ogromną popularnością na Tik Toku cieszy się filmik z dwiema turystkami ze Śląska, które postanowiły się wybrać w Tatry ze śniegowcami na nogach! Kobiety szły na Morskie Oko, ale było to nie lada wyzwanie z takim obuwiem na stopach! Wydawać by się mogło, że taki spacer powinien być lekki i przyjemny. Ale turystki zamiast podziwiać zimową panoramę Tatr, musiały patrzeć pod nogi i walczyć o zachowanie równowagi! W pewnym momencie chwyciły się za ręce, aby móc kontynuować wycieczkę. - Walka o przetrwanie. Kiedy założyłaś moon bootsy w góry z nadzieją, że to idealne śniegowce - napisała autorka nagrania.

Internauci nie pozostawili na pochodzących ze Śląska kobietach suchej nitki. - Kto normalny idzie w góry w zimie bez profesjonalnego przygotowania? - pyta jedna z użytkowniczek. - Myślę że chodziło o lans, a nie dobre buty - komentuje Czerwony Diabeł. - Siostry Godlewskie w Zakopcu - napisał kolejny z internautów. Oberwało się również mężczyźnie, który szedł obok kobiet w tenisówkach. Autorka nagrania starała się odpowiadać na każdy komentarz w sposób uprzejmy i stonowany.

Jakiś czas potem pani Marta wrzuciła kolejne wideo, gdzie tłumaczyła kulisy powstania nagrania. Film odtworzono już ponad 450 tys. razy. - Filmik jest w celach humorystycznych. Większość z Was tego w ogóle nie zrozumiała. Wasze komentarze o blondynkach są kompletnie nie na miejscu. Pamiętajcie, nikt w Internecie nie jest anonimowy - powiedziała kobieta.

