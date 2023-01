Teoś stracił rodziców w koszmarnym wypadku. W morzu łez pojawiła się kropla radości

W środę, 4 stycznia Teoś jechał ze swoimi rodzicami samochodem marki honda. Na wysokości Jaśkowic nieopodal Skawiny doszło do tragedii. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 38-letni kierujący hondą z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jeepem, kierowanym przez 42-latka - opisywała zdarzenie policja. Na miejscu zdarzenia zmarł Piotr, tata chłopca. Z kolei Sylwia trafiła do szpitala. Niestety, mamy Teosia także nie udało się uratować. Chłopiec trafił z siostrzyczką do wujostwa.

Tragedia w Jaśkowicach. Zbiórka dla Teosia przeszła najśmielsze oczekiwania

Teoś cierpi na fibular hemimelia - deformację nóżki. Rodzice jeździli z nim na rehabilitację. Obiecywali sobie, że ich trzymiesięczny synek stanie kiedyś samodzielnie na obu nóżkach. Niestety, nie doczekają tego momentu. Ale wiele wskazuje na to, że ludzie o dobrych sercach skutecznie pomogą maluchowi. Jak podaje "Gazeta Krakowska", zbiórka pieniędzy dla Teosia przeszła najśmielsze oczekiwania. Stowarzyszenie Pozytywni kontynuuje dzieło Piotra i Sylwii. Udało się już zebrać ponad dwa miliony złotych! Pieniądze zostaną przeznaczona na operację Teosia.

Zbiórka cały czas trwa, można ją wesprzeć na stronie siepomaga.pl.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyją nastolatkowie. Samochód którym jechali jest całkowicie zmiażdżony! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.