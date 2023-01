Trzy nastolatki pijane jak bela. Potrzebna była pierwsza pomoc! Dziewczynki wypiły 0,7 litra wódki

Oświęcim. Trzy pijane nastolatki na placu zabaw. Sprawą zajmie się sąd

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, w sobotę (7 stycznia) mundurowi otrzymali informację, że na jednym z placów zabaw na terenie osiedla znajdują się trzy pijane, młode dziewczyny. - Policjanci szybko zlokalizowali miejsce, w którym znajdowały się trzy nastolatki: dwie 14-letnie mieszkanki gminy Brzeszcze oraz 15-letnia mieszkanka Oświęcimia. Nieletnie były pod silnym działaniem alkoholu i źle się czuły - podają funkcjonariusze. Policjanci musieli udzielić nietrzeźwym nastolatkom pierwszej pomocy. Okazało się, że cała trójka opróżniła butelkę wódki o pojemności 0,7 litra. Na miejsce zdarzenia przyjechało pogotowie.

- Dwie nastolatki po badaniach zostały oddane pod opiekę rodziców, natomiast jedna z 14-latek trafiła na leczenie do szpitala. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało 1,9 promila alkoholu - informuje KPP Oświęcim.

Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oświęcimiu trafią materiały w tej sprawie, które posłużą do wszczęcia sprawy o przeciwdziałanie demoralizacji. Odrębne postępowanie zostanie wszczęte w celu ustalenia okoliczności, w jakich nieletnie weszły w posiadanie alkoholu, a także czy doszło do przestępstwa rozpijania małoletnich.

