Trzy 13-latki umówiły się na nocną jazdę z nieznanym facetem! To, co było potem, przechodzi ludzkie pojęcie

Opisywane przez policję z Oświęcimia zdarzenie miało miejsce w sobotę, 17 grudnia, ale dopiero teraz mundurowi postanowili poinformować o całej sprawie ku przestrodze. Jak czytamy, dwie 13-latki miały spędzić noc u swojej rówieśniczki. Postanowiły zaszaleć. - Dziewczyny za pośrednictwem popularnego portalu społecznościowego zaczęły korespondować z 26-latkiem z powiatu wadowickiego. Zasugerowały, że mają już ukończone 16 lat. Zapytały mężczyznę czy ma samochód, i czy mógłby je zabrać na wspólną nocną przejażdżkę po okolicy. Mężczyzna zgodził się - opisuje oświęcimska komenda. O godzinie 3.00 w nocy mężczyzna podjechał po 13-latki. Jeździły z nieznanym facetem kilkadziesiąt minut. Jedna z nich dla żartu pisała do swojej koleżanki znajdującej się w innym miejscu, że kierowca nie chce ich odwieźć całej trójki domu. Ta zawiadomiła służby poprzez linię 112.

Kilka patroli policji ruszyło, by szukać czarnego audi. Auto odnaleziono przy ul. Fabrycznej. Kierowca zatrzymał się na polecenie policji, a mundurowi przystąpili do działania. - Jak się okazało pojazdem kierował 26-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego natomiast pasażerkami były trzy 13-letnie mieszkanki Oświęcimia. Mężczyzna przekazał, że nieletnie podały, że mają 16 lat i same zaproponowały spotkanie, co policjanci potwierdzili w rozmowie nieletnimi. Mężczyzna po szczegółowej kontroli został zwolniony, natomiast nastolatki zostały przewiezione do oświęcimskiej komendy Policji, z której odebrali je rodzice - informuje KMP w Oświęcimiu.

Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Mundurowi przyznają, że "trzynastolatki zachowały się karygodnie, doprowadzając do wywołania fałszywego alarmu". Apelują również do rodziców, aby rozmawiały ze swoimi pociechami na temat ich aktywności w Internecie. Zagrożeń w sieci jest bowiem bardzo wiele. Nigdy nie wiadomo, na kogo trafią kolejne nastolatki, które wpadną na tak głupi pomysł.

