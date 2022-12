Oświęcim: zabójca Pameli jedzie do Polski. Jest zgoda na ekstradycje Norwega

Pamela S. została zamordowana na początku listopada w swoim mieszkaniu w Oświęcimiu przez swojego partnera. 1,5 roku wcześniej młoda kobieta wróciła do Polski wraz z córką. Wiadomo, że jej partner nie interesował się dzieckiem, miał z córką sporadyczne kontakty. Kilka dni przez zabójstwem młody Norweg przyjechał do Oświęcimia wraz ze swoją matką. Wkrótce kobieta wróciła do ojczyzny a on został. Do zabójstwa doszło w piątek. Pamela S. została śmiertelnie pocięta nożem.Miała rany cięte i kłute szyi. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że 26-latka z Oświęcimia zmarła w wyniku ran i krwawienia, przed śmiercią broniła się. Zwłoki odkrył ojciec Pameli, który, zaniepokojony milczeniem córki, przyszedł do jej mieszkania sprawdzić co się dzieje. To on także ujawnił, że zniknęła jego 5–letnia wnuczka Mia, która przebywała wraz z rodzicami w mieszkaniu. Policja wszczęła child alert. Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań dziecko zostało odnalezione w samochodzie ojca, który poruszał się duńską autostradą w kierunku Norwegii. Mia, cała i zdrowa, decyzją polskiego sądu trafiła pod opiekę dziadka, a jej ojciec do duńskiego aresztu. Krakowski sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Norwega. Podstawą jego wydania były zarzuty zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia dziecka. Teraz mężczyzna trafi przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wybuch w województwie lubuskim - Kto mógł podłożyć bombę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.