Złodziej wyczyścił konto na ponad 43 tysiące złotych. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Policja w Tarnowie szuka złodzieja. Strata wynosi ponad 43 tysiące złotych

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie informują o prowadzonym śledztwie obejmującym kradzież z włamaniem oraz oszustwo komputerowe. Z policyjnych ustaleń wynika, że nieznany dotąd sprawca najpierw zdobył kartę płatniczą poszkodowanego, a w kolejnym kroku skutecznie obszedł wszystkie systemy bezpieczeństwa banku. Taki ruch pozwolił mu na wypłacenie gotówki i narażenie właściciela na stratę w wysokości dokładnie 43 200 złotych. Funkcjonariusze zaznaczają przy tej okazji, że podobne czyny bazują zazwyczaj na naiwności, braku ostrożności oraz słabej znajomości technologii u samych pokrzywdzonych.

Mundurowi proszą o kontakt absolutnie każdego, kto może pomóc w namierzeniu uciekiniera. Śledczy przekonują, że nawet najmniejszy detal ma ogromne znaczenie dla pomyślnego finału tej sprawy. Decyzję o pokazaniu twarzy rzekomego przestępcy podjął prokurator, co stanowi rutynowe działanie w sytuacji, gdy inne metody ustalenia personaliów zawodzą. Stróże prawa mają nadzieję na duże zaangażowanie ze strony obywateli, dzięki czemu możliwe będzie zatrzymanie oszusta oraz odzyskanie skradzionej gotówki.

Kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnowie w sprawie oszusta

Tarnowscy policjanci w swoim komunikacie dokładnie wyjaśniają procedurę przekazywania informacji na temat poszukiwanego. Osoby rozpoznające człowieka ze zdjęć lub znające jego adres powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi prowadzącemu śledztwo. Kontakt jest możliwy w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 47 831 13 48. Dodatkowo obywatele mogą dzwonić na numery telefonów: 47 831 12 22 oraz 112, a także wysyłać wiadomości elektroniczne na adres [email protected].

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