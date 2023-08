40-latka nie żyje! Tragedia pod Inowrocławiem. Zawinił kierowca audi?

Śmiertelny wypadek pod Inowrocławiem. 40-latka nie żyje. Zawinił kierowca audi?

40-letnia prowadząca forda fiesta to śmiertelna ofiara wypadku, do którego doszło w czwartek, 3 sierpnia, w miejscowości Topola pod Inowrocławiem. Według wstępnych ustaleń policji ok. godz. 8 kobieta zderzyła się na skrzyżowaniu z 38-latkiem prowadzącym audi A4, który miał jej nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu. 40-latka przeżyła zderzenie obu samochódów, ale zmarła po przewiezieniu do szpitala. - Kierujący audi w chwili zdarzenia był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Samochody zostały zabezpieczone do prowadzonego śledztwa. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku - informuje sierż. szt. Emil Gawroński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

