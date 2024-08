7-letni Lucek w toruńskiej policji. Toruń usłyszał o małym bohaterze

To nie Egipt! Piramidy mamy też w Polsce. Te zachwycają wielkością i wiekiem

7-letni Lucek z Torunia z wizytą u policjantów

- Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu mieli zaszczyt gościć wyjątkowego chłopca, który jeszcze zanim przyszedł na świat, zyskał szczególną więź z naszymi funkcjonariuszami. 7 lat temu policjanci z toruńskiej „drogówki” eskortowali jego mamę do szpitala, gdy nagle potrzebowała pomocy, będąc w ciąży. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych kobieta bezpiecznie dotarła do placówki medycznej, co miało kluczowe znaczenie dla zdrowia jej dziecka - poinformował nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Po tylu latach chłopiec spełnił swoje marzenie i odwiedził funkcjonariuszy. Przywitał go Zastępca KMP, komisarz Tomasz Markowski. Stróże prawa pokazali małemu bohaterowi komendę. - Szczególne wrażenie zrobiły na nim policyjny motocykl oraz radiowóz - przekazał policjant z biura prasowego toruńskiej komendy. Ciąg dalszy materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Lucek zachwycony pracą policjantów z Torunia

Radiowóz i motocykl to nie wszystko. Bohaterem spotkania był również pies, który ma na koncie niejedną udaną akcję. Policyjny przewodnik psów służbowych opowiedział Luckowi o szczegółach i zademonstrował umiejętności podopiecznego. - Dla chłopca było to spełnienie marzeń i niezapomniana przygoda, a dla naszych funkcjonariuszy możliwość ponownego spotkania z młodym bohaterem - podsumował st. sierż. Sebastian Pypczyński.

Kto wie, być może dorosły Lucjan powróci do komendy, np. służbowo. Na razie z uśmiechem na twarzy poznawał tajniki pracy funkcjonariuszy. Całej jego rodzinie życzymy dużo zdrowia i realizacji wszystkich planów.