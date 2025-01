Autor:

Spis treści

Bezpłatny turnus sanatoryjny nie tylko z ramienia NFZ! Ta grupa również może skorzystać

Leczenie sanatoryjne większości osób kojarzy się tylko i wyłącznie z wyjazdami z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma się co dziwić, bowiem to właśnie przez NFZ na turnusy wybywa spora część pacjentów. Na taki wyjazd można jednak udać się także z ramienia ZUS lub KRUS. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich lat to właśnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wprowadziła zmiany, dzięki którym emeryci rolniczy także mogą skorzystać z darmowego wyjazdu do sanatorium! Wcześniej bowiem sprawa wyglądała nieco inaczej - na bezpłatny turnus KRUS mogły udać się tylko osoby aktywne zawodowo.

Darmowe sanatorium KRUS. Placówki znajdują się w pięknych lokalizacjach

Darmowy turnus z ramienia KRUS trwa 21 dni i odbywa się w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (CRRKRUS). Takie placówki zlokalizowane są w pięknych miejscowościach, w których na kuracjuszy oprócz leczenia, czeka jeszcze wiele innych atrakcji. Poniżej zamieszczamy listę lokalizacji ośrodków:

CRRKRUS - Iwonicz Zdrój

CRRKRUS - Kołobrzeg

CRRKRUS - Horyniec Zdrój

CRRKRUS - Jedlec

CRRKRUS - Szklarska Poręba

CRRKRUS - Świnoujście.