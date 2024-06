Cała sprawa miała swój początek w środę (5 czerwca 2024 r.), po godzinie 20:00. Właśnie wtedy do dyżurnego Komisariatu Policji na Podgórzu wpłynęło zgłoszenie dotyczące tonącego człowieka w Wiśle. Zaalarmowane zostały wszystkie służby. - Na miejsce jako pierwsi przybyli dzielnicowi z tamtejszego komisariatu aspirant Przemysław Badziński i młodszy aspirant Karol Machajewski - informuje nas asp. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej komendy.

Rzeczniczka KMP relacjonuje zdarzenie ze szczegółami. Na linii brzegowej policjanci zastali osoby, które wskazywały dryfujące ciało. Funkcjonariusze zobaczyli jedynie plecy unoszące się ponad taflą wody, twarz znajdowała się pod jej powierzchnią.

- Wiedzieli, że liczą się sekundy. Podbiegli na odległość, którą ocenili jako możliwą do pokonania wpław i wbiegli do Wisły. Na szczęście akcję ułatwiał niski poziom wód. Pokonali około 30 metrów do nieprzytomnego mężczyzny i razem zabrali go na brzeg. Mężczyzna był siny, nie oddychał. Dzielnicowi wspólnie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jeden z nich wykonywał sztuczne oddychanie, drugi masaż serca. Po krótkim czasie przywrócili krążenie, jak się okazało 52-letniemu mieszkańcowi powiatu toruńskiego - wyjaśnia asp. Bocian.

Policjantka podkreśla również, że nabrzeże, na którym znajdowali się jej koledzy było strome, z pomocą bardzo szybko nadpłynęła łódź strażaków i WOPR-u, strażacy pomogli przetransportować mężczyznę na przystań AZS w Toruniu, gdzie czekała pomoc medyczna. Łodzią WOPR-u dopłynął jeden z policjantów. 52-latek został przewieziony do szpitala.

- Dzielnicowi, którzy wskoczyli do Wisły to policjanci z kilkunastoletnim stażem. Każdego dnia dbają o to, by w ich rejonie służbowym mieszkańcy Podgórza czuli się bezpiecznie. Wczoraj swoją postawą udowodnili, że rota ślubowania „ (…) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)” jest przez nich wypełniana z całkowitym oddaniem - podkreśla rzeczniczka KMP. Galerię ze zdjęciami policjantów znajdziecie pod tekstem.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.