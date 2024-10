Taka będzie pogoda pod koniec października. Prognoza IMGW

Według prognoz IMGW, początek trwającego tygodnia upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej pogody. Więcej chwil ze słońcem jedynie na południowym wschodzie kraju. - W drugiej połowie tygodnia aurę zacznie kształtować wyż, przez co możemy liczyć na sporą dawkę słońca - czytamy w komunikacie IMGW. W weekend kolejna zmiana pogody. W niedzielę (27 października) "od zachodu kraju zachmurzenie znów będzie wzrastać". Wrócą przelotne opady deszczu.

W poniedziałek (21 października) na południowym wschodzie kraju złota jesień. Na pozostałym obszarze więcej ciemnych chmur, słaby deszcz w północnej Polsce. Ciepło, na termometrach od 13°C do 17°C, a najcieplej w zachodniej i południowej części kraju. Tam termometry mogą wskazać maksymalnie od 18°C do 20°C. Wtorek (22 października) zapowiada się jako dzień pochmurny, ze słabym deszcze w zachodniej i północnej Polsce. Słonecznie na południowym wschodzie. Najchłodniej na północy kraju i w górach, tam 14°C na północy. W centrum około 18°C. Najcieplej na południu kraju, nawet do 20°C.

Zmiana pogody nastąpi w czwartek (24 października). W niemal całym kraju słonecznie, jedynie poranki mogą być mgliste. Nadal ciepło, na termometrach maksymalnie od 13°C do 18°C. Taka pogoda zostanie z nami do soboty (26 października). Następnego dnia w Polsce znowu pojawi się więcej ciemnych chmur. W zachodniej Polsce słaby deszcz, we wschodniej części kraju jeszcze słonecznie i sucho. Na termometrach od 13°C do 18°C.

