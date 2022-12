Boże Narodzenie to magiczny czas nie tylko dla praktykujących katolików. Spotkania w rodzinnym gronie, wieczerza wigilijna przy kolorowej choince, wspólne śpiewanie kolęd, prezenty i inne bożonarodzeniowe tradycje nadają świętom niepowtarzalny klimat. Chrześcijanie kojarzą ten czas również z chodzeniem do kościoła i uczestnictwem we mszy świętej. Jak wygląda prawo kościelne w kontekście pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia? Sprawdziliśmy wszystkie szczegóły, związane z 25 grudnia.

Czy 25 grudnia trzeba iść do kościoła? Boże Narodzenie to święto nakazane

Nie ma żadnych wątpliwości - dzień 25 grudnia widnieje w kalendarzu praktykującego katolika jako święto nakazane, podobnie jak 1 stycznia, 6 stycznia, 1 listopada, 15 sierpnia czy Wielkanoc (święto ruchome). Dodatkowo, w 2022 roku jest to niedziela. Oznacza to, że wierzący mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. W świątyniach śpiewa się wówczas kolędy, a wnętrza kościołów zdobią choinki i szopki. Jeżeli nie przyjdziemy tego dnia do kościoła, to zgodnie z prawem kościelnym popełniamy grzech. Jak się okazuje, są jednak wyjątki, o których z pewnością warto wspomnieć.

Czy będąc na pasterce, trzeba iść do kościoła w Boże Narodzenie? Sprawdziliśmy!

W wielu kościołach pasterka odprawiana jest w nocy z 24 na 25 grudnia, a początek zazwyczaj następuje o północy. Co ważne - udział w pasterce jest dobrowolny, ale jeśli przyjdziemy wówczas do świątyni i weźmiemy udział w eucharystii, spełniamy obowiązek uczestnictwa we mszy świętej 25 grudnia. Nie musimy iść na mszę w ciągu dnia i możemy poświęcić ten czas na spotkania w rodzinnym gronie i oddawanie się magii świąt.

Co warte podkreślenia - jeśli pasterka nie zaczyna się o północy, to uczestnictwo w niej również oznacza wypełnienie obowiązku, związanego z 25 grudnia. Istotne są użyte w trakcie mszy formularze modlitewne oraz fragmenty Pisma Świętego.

