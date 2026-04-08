Dramatyczna sytuacja w Toruniu. Problem z liczbą dzieci odbije się czkawką!

Dramatyczne dane z Torunia. Urodziło się dwa razy mniej dzieci, ale wydatki na oświatę rosną

Te liczby są przerażające. W 2006 roku w Toruniu urodziło się 1874 dzieci. Można napisać, że jeszcze w 2020 roku z liczbą urodzin w Toruniu nie było źle. Wtedy na świat przyszło 1606 dzieci. Rok później już tylko 1387. I co roku liczba narodzin dzieci gwałtownie spada. W ostatnim roku w Toruniu urodziło się tylko 941 dzieci.

Oznacza to, że do pierwszej klasy pójdzie ponad 900 dzieci mnie niż tych urodzonych w 2006 roku. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć, że we wszystkich szkołach podstawowych w Toruniu za sześć lat będzie co najmniej 40 mniej pierwszych klas niż wtedy, gdy do pierwszej klasy szły dzieci urodzone w 2006 roku.

Do tego jeszcze w tym roku miasto Toruń na oświatę wyda 911 milionów. W zeszłym roku wydało 824. Nie wykluczone, że w przyszłym wyda jeszcze więcej. Mało tego, subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów. Z własnych dochodów miasto musi dołożyć do oświaty w tym roku aż 276 milionów.

Zmiany demograficzne w Toruniu. Rada Miasta zdecydowała o przyszłości szkół

W sprawie oświaty chcieliśmy spotkać się z prezydentem Torunia, Pawłem Gulewskim. Jego rzecznik poprosił o pytania w formie pisemnej. Prezydentowi Torunia zadaliśmy następujące pytania: Jakie konsekwencje dla oświaty niesie za sobą mniejsza ilość dzieci. Jaki ma plan wobec toruńskich szkół.

- Dostosowanie struktury organizacyjnej toruńskich szkół do zmian demograficznych spowodowało zmiany w sieci szkół. O zamianach w sieci toruńskich szkół radni zdecydowali podczas 25. sesji Rady Miasta Torunia. Przekształcone zostaną Szkoły Podstawowe nr 4 i 7, rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, XIII LO będzie miało nową siedzibę oraz zlikwidowane zostanie Technikum nr 13. Technikum nr 5 uzyska dodatkową lokalizację zajęć w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39, a VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu zostanie zlikwidowane - czytamy w odpowiedzi.

W przesłanym do redakcji piśmie zaznaczono również, że w przypadku publikacji należy wskazać, iż informacje pochodzą od rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Torunia.

