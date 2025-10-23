Dron wojskowy spadł pod Inowrocławiem. "Uszkodził dwa samochody i budynek!"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-23 21:41

W czwartek wieczorem (23 października) w pobliżu aeroklubu w Inowrocławiu doszło do niecodziennego zdarzenia. Około godziny 21:00 dron spadł na ziemię, uszkadzając dwa zaparkowane samochody – poinformowała TVP Bydgoszcz. Jak nieoficjalnie ustalono, chodzi o bezzałogowiec produkowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy.

  • W Inowrocławiu dron spadł na ziemię, uszkadzając dwa zaparkowane samochody.
  • Nieoficjalnie ustalono, że był to bezzałogowiec produkowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.
  • Trwa ustalanie przyczyn awarii, eksperci z resortu obrony narodowej zbadają incydent.

Według wstępnych informacji, po upadku maszyny nikt nie został ranny, jednak uszkodzeniu uległy dwa pojazdy znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne przyczyny i okoliczności incydentu.

O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych poseł PiS Bartosz Kownacki, publikując wpis na platformie X. Jak wyjaśnił, zniszczeniu uległ także budynek.

Nieoficjalne źródła, na które powołuje się TVP Bydgoszcz, wskazują, że dron był jednym z egzemplarzy obserwacyjnych rozwijanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. To nowoczesny system rozpoznania krótkiego zasięgu, wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP do obserwacji i analizy terenu w warunkach bojowych.

Jak informuje TVP Bydgoszcz, dron mógł być testowany w ramach wojskowych prób technologicznych. Na razie nie wiadomo, co spowodowało awarię i upadek urządzenia. Sprawa ma zostać szczegółowo zbadana przez ekspertów z resortu obrony narodowej oraz producenta.

Takie incydenty – jak podkreślają wojskowi – są rutynowo analizowane w trakcie wprowadzania nowego sprzętu do użytku, by poprawić jego niezawodność i bezpieczeństwo.

