Dron wojskowy spadł pod Inowrocławiem. "Uszkodził dwa samochody i budynek!"

W Inowrocławiu dron spadł na ziemię, uszkadzając dwa zaparkowane samochody.

Nieoficjalnie ustalono, że był to bezzałogowiec produkowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.

Trwa ustalanie przyczyn awarii, eksperci z resortu obrony narodowej zbadają incydent.

Według wstępnych informacji, po upadku maszyny nikt nie został ranny, jednak uszkodzeniu uległy dwa pojazdy znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne przyczyny i okoliczności incydentu.

O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych poseł PiS Bartosz Kownacki, publikując wpis na platformie X. Jak wyjaśnił, zniszczeniu uległ także budynek.

Bum‼️ Spadł dron w Inowrocławiu i uszkodził dwa samochody oraz budynek! Policja próbuje zatuszować sprawę i wyłapuje wszystkich, którzy chcą udokumentować zajście. pic.twitter.com/iJ6L06DjoL— Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) October 23, 2025

PILNE‼️ Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na licznie katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę! pic.twitter.com/FkqV40FSnB— Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) October 23, 2025

Nieoficjalne źródła, na które powołuje się TVP Bydgoszcz, wskazują, że dron był jednym z egzemplarzy obserwacyjnych rozwijanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. To nowoczesny system rozpoznania krótkiego zasięgu, wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP do obserwacji i analizy terenu w warunkach bojowych.

Jak informuje TVP Bydgoszcz, dron mógł być testowany w ramach wojskowych prób technologicznych. Na razie nie wiadomo, co spowodowało awarię i upadek urządzenia. Sprawa ma zostać szczegółowo zbadana przez ekspertów z resortu obrony narodowej oraz producenta.

Takie incydenty – jak podkreślają wojskowi – są rutynowo analizowane w trakcie wprowadzania nowego sprzętu do użytku, by poprawić jego niezawodność i bezpieczeństwo.