Elana Toruń wpadła w dołek. Szczera wypowiedź trenera: "Cały czas uczymy się ligi" [WIDEO]

Brutalne zabójstwo małego Nikosia. Kasacja Ziobry oddalona! Co teraz?

Po prestiżowym zwycięstwie w meczu z Zawiszą, Elana wyraźnie spuściła z tonu. Efektem były porażki z Vinetą Wolin i Polonią Środa Wielkopolska. W miniony weekend podopieczni Rafała Więckowskiego udali się do Szczecina, na spotkanie z liderującym Świtem. Gospodarze byli lepsi o jedną bramkę. Wynik 1:0 na korzyść faworyta przedłużył serię porażek "Żółto-Niebieskich" do trzech meczów. Szkoleniowiec toruńskiej drużyny zdaje sobie sprawę, że ostatnie tygodnie nie wyglądają tak, jak powinny. Do mini kryzysu odniósł się na pomeczowej konferencji. Wypowiedź trenera Więckowskiego znajdziecie pod galerią ze zdjęciami i filmem, zawierającym skrót meczu w Szczecinie.

Piłka nożna, 3 liga: Trener Rafał Więckowski o kryzysie Elany Toruń

- Gratuluję Świtowi, zagrali bardzo dojrzale i wykorzystali nasz jeden błąd przy stałym fragmencie gry. Na pewno jesteśmy beniaminkiem, który wciąż uczy się tej ligi. W ostatnich trzech meczach było widać, że brakuje nam jeszcze doświadczenia i dojrzałości, w kluczowych momentach nie wytrzymujemy presji. Chcemy się ciągle rozwijać - powiedział po sobotnim meczu trener Więckowski.

- Szkoda meczu ze Świtem, bo moim zdaniem nie byliśmy gorsi, stworzyliśmy swoje okazje. Sędzia też nie pomógł naszej drużynie. Uważam, że rywalowi należała się czerwona kartka, a nam jeden rzut karny. Nie mamy na to wpływu. Taka jest piłka, chłopakom pogratulowałem dobrego meczu. Szkoda, że przegraliśmy trzeci mecz z rzędu. Takiego doświadczenia jeszcze nie mieliśmy, odkąd pracujemy razem. Trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski - dodał Więckowski.

Świt Szczecin (Skolwin) ma już 14 punktów przewagi nad drugą w tabeli 3. Ligi gr. 2 Elaną. Do torunian zbliżają się za to Vineta Wolin, Zawisza Bydgoszcz i Pogoń II Szczecin. Ekipa z Wolina ma dwa "oczka" mniej, a pozostałe drużyny po trzy. Przed świętami wielkanocnymi do grodu Kopernika przyjedzie jeszcze Gedania Gdańsk.