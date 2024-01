Gigantyczna wygrana na początek 2024 roku! Gracz odmienił swoje życie w Toruniu

Koszmar w Toruniu. Mężczyzna skoczył do Wisły

Rajskie wakacje, nowy samochód, kupno mieszkania - nie wiemy, czy takie plany na 2024 rok miał gracz, który wysłał kupon w Toruniu, ale jedno jest pewne - takie pieniądze mogą mu ułatwić życie. Aby wejść do gry w "Mini Lotto" potrzeba zaledwie 1,50 zł. Tymczasem szczęśliwy zwycięzca zgarnął aż 341 666 zł! Zapamięta on na długo kolekturę przy ul. Studziennej 11. To właśnie ona przyniosła mu szczęście.

Ogromna wygrana w "Mini Lotto" w Toruniu. Jak grać?

W "Mini Lotto" do zgarnięcia jest nawet 400 tysięcy złotych. Gracz musi wybrać 5 spośród 42 liczb. Może je wybrać samodzielnie lub też zastosować metodę chybił trafił. Organizatorzy zachęcają do zwiększania swoich szans, grając systemem od 9 zł. Można wytypować więcej liczb w zakładzie - od 6 do nawet 12.

- Należy zachować kupon. To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli gramy online, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do konta gracza - czytamy w instrukcji na stronie lotto.pl.

Pamiętajmy, aby do hazardu podchodzić z należytą odpowiedzialnością. Wielu z nas chciałoby pójść w ślady zwycięzcy z Torunia, ale nie wolno "stracić głowy". Wszystkim, którzy spróbują swoich sił życzymy powodzenia.