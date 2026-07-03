GKM - Apator: Gdzie oglądać żużlowe derby? Zapowiedź, składy, transmisja

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-03 13:44

Żużel w ramach 11. kolejki PGE Ekstraligi zabiera nas na stadion przy Hallera 4. Bayersystem GKM Grudziądz i PRES Grupa Deweloperska Toruń zamykają tę serię meczów. Spotkanie wzbudza ogromne emocje, nie tylko ze względu na sytuację w ligowej tabeli. Gdzie oglądać mecz GKM - Apator? Prezentujemy składy obu drużyn, zapowiedź oraz informacje o transmisji.

Zuzlowcy Apatora Torun i GKM-u Grudziadz walcza na torze. O derbach w PGE Ekstralidze przeczytasz na SE.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu PGE Ekstraligi

Żużel. GKM - Apator, czyli kujawsko-pomorskie derby w PGE Ekstralidze

W PGE Ekstralidze wciąż brakuje Abramczyk Polonii Bydgoszcz, więc jedynymi derbami województwa kujawsko-pomorskiego pozostają starcia Bayersystem GKM-u Grudziądz z PRES Grupa Deweloperska Toruń. W 11. kolejce elitarnych rozgrywek, do będącego na 4. miejscu w ligowej tabeli zespołu "Gołębi" przyjechały "Anioły", mające na koncie dwa punkty więcej. Oba zespoły nie mogą być pewne awansu do fazy play-off, więc w niedzielny wieczór emocje sięgną zenitu. - Musimy wciąż walczyć. W ostatni piątek to był wspaniały występ drużyny (67:23 z Krono-Plast-Włókniarzem Częstochowa - dop. red.) i kolejne wielkie zwycięstwo na naszym koncie. Mi pozostaje po prostu dalej ciężko pracować - powiedział "Super Expressowi" Mikkel Michelsen, który jako jedyny zawiódł na Motoarenie.

W obu obozach przed tym spotkaniem może dominować niepewność. GKM zawiódł w delegacjach. W Gorzowie i Wrocławiu nie zdobył 40 punktów, a co za tym idzie - nie zainkasował punktów do tabeli. Z kolei ostatni wyjazd PRES Toruń to bolesna porażka w Lesznie. Przy Hallera 4 ktoś na pewno zrobi duży krok w kierunku awansu do fazy play-off.

Dalszy ciąg materiału z informacjami o składach i transmisji znajduje się pod galerią ze zdjęciami z meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 10. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 78

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Fogo Unia Leszno

Kibice z Torunia przyzwyczaili się już do takiego zestawienia. Piotr Baron nie zaskoczył nikogo. Kolejną szansę w delegacji dostanie Norick Bloedorn. Niemiec musi się przełamać, jeśli mistrzowie Polski mają wywieźć punkty z trudnego terenu. Tymczasem w zestawieniu gospodarzy widać, że Kevin Małkiewicz i Bastian Pedersen regularnie będą zmieniać nr 10. Przewagę w dwóch seriach ma robić duet Maksym Drabik - Max Fricke, ale obaj zawodnicy jeżdżą w tym sezonie "w kratkę". Robert Kościecha z pewnością liczy na polsko-duńską parę młodzieżowców, która na stadionie w Grudziądzu ma przeważać w starciach z Kawczyńskim i Duchińskim. 

Bayersystem GKM Grudziądz:

  • 9. Michael Jepsen Jensen
  • 10. Kevin Iwański-Helt
  • 11. Maksym Drabik
  • 12. Max Fricke
  • 13. Wadim Tarasenko
  • 14. Bastian Pedersen
  • 15. Kevin Małkiewicz

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

  • 1. Patryk Dudek
  • 2. Robert Lambert
  • 3. Norick Bloedorn
  • 4. Mikkel Michelsen
  • 5. Emil Sajfutdinow
  • 6. Antoni Kawczyński
  • 7. Mikołaj Duchiński
  • Sędzia: Krzysztof Meyze
  • Komisarz toru: Paweł Stangret
  • Pierwszy mecz: 48:42 dla PRES Toruń

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja meczu GKM - Apator, stream online

Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na 19:30. O 19:15 ruszy transmisja w Canal+ Sport. Platforma Canal+ rządzi i dzieli, jeśli chodzi o prawa do pokazywania meczów PGE Ekstraligi. Stream online znajdziemy zatem w serwisie Canal+ Online. Po zakończeniu spotkania wystartuje Magazyn PGE Ekstraligi, nadawany prosto ze stadionu przy ul. Hallera 4. 

Relację, wyniki i komentarze bohaterów niedzielnego spotkania znajdziecie w "Super Expressie". Zaprezentujemy również zdjęcia z meczu Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń.

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