GKM - Apator: Gdzie oglądać żużlowe derby? Zapowiedź, składy, transmisja

Żużel. GKM - Apator, czyli kujawsko-pomorskie derby w PGE Ekstralidze

W PGE Ekstralidze wciąż brakuje Abramczyk Polonii Bydgoszcz, więc jedynymi derbami województwa kujawsko-pomorskiego pozostają starcia Bayersystem GKM-u Grudziądz z PRES Grupa Deweloperska Toruń. W 11. kolejce elitarnych rozgrywek, do będącego na 4. miejscu w ligowej tabeli zespołu "Gołębi" przyjechały "Anioły", mające na koncie dwa punkty więcej. Oba zespoły nie mogą być pewne awansu do fazy play-off, więc w niedzielny wieczór emocje sięgną zenitu. - Musimy wciąż walczyć. W ostatni piątek to był wspaniały występ drużyny (67:23 z Krono-Plast-Włókniarzem Częstochowa - dop. red.) i kolejne wielkie zwycięstwo na naszym koncie. Mi pozostaje po prostu dalej ciężko pracować - powiedział "Super Expressowi" Mikkel Michelsen, który jako jedyny zawiódł na Motoarenie.

W obu obozach przed tym spotkaniem może dominować niepewność. GKM zawiódł w delegacjach. W Gorzowie i Wrocławiu nie zdobył 40 punktów, a co za tym idzie - nie zainkasował punktów do tabeli. Z kolei ostatni wyjazd PRES Toruń to bolesna porażka w Lesznie. Przy Hallera 4 ktoś na pewno zrobi duży krok w kierunku awansu do fazy play-off.

Dalszy ciąg materiału z informacjami o składach i transmisji znajduje się pod galerią ze zdjęciami z meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa!

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Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Fogo Unia Leszno

Kibice z Torunia przyzwyczaili się już do takiego zestawienia. Piotr Baron nie zaskoczył nikogo. Kolejną szansę w delegacji dostanie Norick Bloedorn. Niemiec musi się przełamać, jeśli mistrzowie Polski mają wywieźć punkty z trudnego terenu. Tymczasem w zestawieniu gospodarzy widać, że Kevin Małkiewicz i Bastian Pedersen regularnie będą zmieniać nr 10. Przewagę w dwóch seriach ma robić duet Maksym Drabik - Max Fricke, ale obaj zawodnicy jeżdżą w tym sezonie "w kratkę". Robert Kościecha z pewnością liczy na polsko-duńską parę młodzieżowców, która na stadionie w Grudziądzu ma przeważać w starciach z Kawczyńskim i Duchińskim.

Bayersystem GKM Grudziądz:

9. Michael Jepsen Jensen

10. Kevin Iwański-Helt

11. Maksym Drabik

12. Max Fricke

13. Wadim Tarasenko

14. Bastian Pedersen

15. Kevin Małkiewicz

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Paweł Stangret

Pierwszy mecz: 48:42 dla PRES Toruń

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja meczu GKM - Apator, stream online

Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na 19:30. O 19:15 ruszy transmisja w Canal+ Sport. Platforma Canal+ rządzi i dzieli, jeśli chodzi o prawa do pokazywania meczów PGE Ekstraligi. Stream online znajdziemy zatem w serwisie Canal+ Online. Po zakończeniu spotkania wystartuje Magazyn PGE Ekstraligi, nadawany prosto ze stadionu przy ul. Hallera 4.

Relację, wyniki i komentarze bohaterów niedzielnego spotkania znajdziecie w "Super Expressie". Zaprezentujemy również zdjęcia z meczu Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń.