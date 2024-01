Groza na drogach w Toruniu i okolicach. Wypadek i kolizja w drodze do pracy

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło ok. godziny 7:50 na Szosie Lubickiej w Toruniu, w okolicach mostu gen. Zawackiej. Informację przekazała Radiu ESKA jedna ze słuchaczek. Nasz dziennikarz skontaktował się w tej sprawie z policjantami. Znamy ustalenia funkcjonariuszy. - Kierująca hondą nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów - wskazuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy KMP w Toruniu.

- Najechała na opla, a ten w konsekwencji na osobowego hyundaia. Sprawczyni otrzymała mandat w wysokości 1050 zł. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Do kierowców apelujemy o ostrożność - podsumowuje policjantka.

Nie tylko Toruń. Groźny wypadek w Chełmży

Ok. godziny 5:43 przy ul. Bydgoskiej w Chełmży miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem dwóch samochodów. Informację przekazali nam strażacy z KM PSP w Toruniu. - Jedna osoba trafiła do szpitala - wyjaśniają. Na miejscu działały zastępy PSP i OSP: JRG w Chełmży, OSP KSRG Kończewice.

- Przed godziną 6:00 na drodze z Chełmży do Kończewic doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Kierująca citroenem, jak również kierująca BMW nie dostosowały prędkości, do panujących na drodze warunków. W wyniku tego doprowadziły do kolizji. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń - wyjaśnia asp. Dominika Bocian i apeluje do kierowców, aby o poranku zachować ostrożność oraz zdjąć nogę z gazu. Warunki bywają bardzo zdradliwe.

Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.