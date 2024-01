i Autor: materiały prasowe MZK To już pewne! Toruń zyska połączenie autobusowe z ważnymi ośrodkami. Cena biletu zaskakuje

Transport publiczny

To już pewne! Toruń zyska połączenie autobusowe z ważnymi ośrodkami. Cena biletu zaskakuje

Z Torunia do Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i z powrotem? To możliwe! Nowe opcje dojazdu do Torunia mogą otworzyć również przed mieszkańcami Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka wiele nowych perspektyw, umożliwiając łatwiejszy dostęp do różnych instytucji i atrakcji tego miasta. Szczegóły omawiamy poniżej.