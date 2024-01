Kryminalni zaskoczyli 38-latka w minioną środę (17 stycznia 2024). Przeszukali jego mieszkanie i okazało się, że w tym przypadku się nie mylili. - Zgodnie z ich ustaleniami 38-latek miał tam przechowywać narkotyki. Wewnątrz kryminalni znaleźli cztery worki foliowe i pojemnik z zawartością białego proszku oraz roślinnego suszu - przekazuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

- Wstępne badania testerem wykazały, że to ponad 250 gramów amfetaminy i przeszło 15 gramów marihuany. Zabezpieczone środki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, a ich właściciel do policyjnej celi - dodaje policjant z biura prasowego toruńskiej komendy.

Toruń: 38-latkowi grozi 12 lat więzienia. Wpadł za narkotyki

Dwa dni po zatrzymaniu, mundurowi doprowadzili podejrzanego do prokuratury. Torunianin usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości zakazanych substancji. Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy przychylił się do wniosku policjantów i wystąpił do sądu o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.

- Tego samego dnia, sąd na podstawie zgromadzonych przez śledczych dowodów zdecydował, że trzy najbliższe miesiące 38-latek spędzi za kratkami. Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowuje w komunikacie st. sierż. Pypczyński.

