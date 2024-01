Wyrzucił psa i wyskoczył przez okno. Dramat we Włocławku

Zarobki nauczycieli niższe od pensji minimalnej 2024

- Nie potrafię tego zrozumieć. Pensja minimalna uchwalona przez rząd Morawieckiego wynosi 4242. Ja jestem nauczycielem mianowanym i moja pensja to 3890 złotych brutto - takim telefonem zaalarmował naszą redakcję jeden z toruńskich nauczycieli. Zapytaliśmy biuro prasowe Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokość wynagrodzenia nauczycieli w styczniu. Oto odpowiedź biura prasowego. Publikujemy ją w całości.

- Zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określane są corocznie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

Dopiero po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 r. minister może ustalić (z uwzględnieniem wszystkich procedur legislacyjnych) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące w 2024 r.

W związku z powyższym wynagrodzenia wypłacane nauczycielom przed wejściem w życie nowych regulacji w zakresie płacy tej grupy zawodowej wyliczone są na podstawie dotychczasowych (obowiązujących w 2023 r.) podstaw prawnych. Po wejściu w życie regulacji płacowych obowiązujących w 2024 r. zostaną wypłacone podwyższone wynagrodzenia z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Wysokość wynagrodzenia brutto wypłacanego nauczycielom w każdej grupie awansu zawodowego jest zróżnicowana, ponieważ oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele uprawnieni są różnych dodatków wynikających m.in. ze stażu pracy, warunków pracy, pełnionych funkcji (np. wychowawca klasy, dyrektor szkoły), jakości pracy 9dodatek motywacyjny), realizacji dodatkowych zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

W przypadku, gdy wynagrodzenie wyliczone przed wejściem w życie nowych regulacji płacowych (na podstawie stawek obowiązujących w 2023 r.) jest niższe od obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. wysokości płacy minimalnej - pracodawca zobowiązany jest do wypłaty dodatku wyrównawczego do minimalnego wynagrodzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy wynagrodzenie nauczyciela jest jednoskładnikowe (czyli skład się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego, w związku brakiem uprawnień do innych składników wynagrodzenia, np. dodatku stażowego, dodatku za wychowawstwo w klasie, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub doraźne zastępstwa, dodatku za warunki pracy - przekazał nam Wydział prasowy MEN.

Alarmujące pensje nauczycieli. Rzeczniczka odpowiada

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Malwiną Jeżewską, rzecznikiem prasowym prezydenta Torunia. Pani rzecznik podała nam obowiązujące wynagrodzenie nauczycieli w Polsce.

- Pensja nauczyciela początkującego to 3690. Pensja nauczyciela mianowanego to 3890. Nauczyciel dyplomowany zarabia 4550 - wskazała. Pani rzecznik zapewniła nas, że ci nauczyciele, którzy nie zarobili w styczniu minimalnej krajowej dostaną wyrównanie na koniec miesiąca. To nie jedyna dobra informacja dla nauczycieli. Od marca mają otrzymać podwyżkę, z wyrównaniem od stycznia.