Gwiazda KS Toruń wyróżniona. Dostanie owację od kilkudziesięciu tysięcy ludzi

Patryk Dudek z dziką kartą PGE Narodowym w Warszawie

Dwie dwucyfrówki, kapitalna jazda w PGE Ekstralidze, świetna forma na początku sezonu 2025 - Patryk Dudek był jednym z najpoważniejszych kandydatów do "dzikiej karty" na 2025 PZM FIM SGP of Poland. W piątek otrzymaliśmy potwierdzenie, to właśnie "Duzers" będzie trzecim reprezentantem Polski w stolicy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wykrzyczy jego nazwisko. Fani będą trzymać kciuki przede wszystkim za Dudka, Bartosza Zmarzlika oraz Dominika Kuberę. Rezerwowymi będą Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z meczu PRES Toruń - Betard Sparta Wrocław.

Patryk Dudek w SGP. Ciekawe liczby

W 2024 roku "Duzers" na pewno nie powalczy o stałe miejsce na sezon 2025 SGP. Zawodnik "Aniołów" nie dostał się do eliminacji przez Złoty Kask i powalczy "tylko" o SEC. Polak może liczyć jeszcze na stałą dziką kartę, ale wydaje się, że o to będzie bardzo trudno. Warto dodać, że w majowym turnieju na PGE Narodowym zobaczymy aż czterech reprezentantów KS Toruń - Dudka, Roberta Lamberta, Mikkela Michelsena i Jana Kvecha.

Statystyki Dudka w FIM Speedway Grand Prix:

Debiut: 14.05.2016 (Warszawa) - 3. miejsce

Punkty: 555

Wyścigi: 354

Wygrane biegi: 98

Finały: 19

Wygrane turnieje: 3

Medale: 1 (srebro, 2017)

Ostatnie 5 sezonów: