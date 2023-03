Szokujące sceny na rekolekcjach. Diecezja, wiedziała, co będzie się działo? Była próba generalna!

Do naszej redakcji zgłosił się jeden z czytelników, któremu żyć nie daje... hałas! Mieszkaniec Torunia nie może spać po nocach i przekonuje, że takich jak on jest dużo więcej. Jego zdaniem źródłem problemu jest m.in. zakład produkcyjny Bella Sp. z o.o.. Torunianie rozpoczęli walkę z tym problemem już rok temu. - Skutkiem immisji produkowanych przez ten zakład jest złożenie przez mieszkańców Osiedla Bielawy do Urzędu Miasta Torunia petycji o wybudowanie ekranów akustycznych. Petycja została złożona 9 marca br. i podpisana przez wielu mieszkańców osiedla - poinformował nas czytelnik. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO).

Hałas w Toruniu, a kontrola WIOŚ w TZMO

W korespondencji, która trafiła do naszej redakcji czytelnik przekazuje ciekawe fakty i jednocześnie ma konkretne zarzuty do TZMO. Publikujemy je w całości, aby nasi odbiorcy otrzymali przejrzyste nakreślenie problemu.

- Działalność oraz nieustanny ruch pojazdów ciężarowych (wraz z ich rosnącą liczbą) negatywnie oddziałują na mieszkańców Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec (chodzi o budynki mieszkalne spółdzielni i domy jednorodzinne) oraz mieszkańców domów jednorodzinnych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie zakładu Bella Sp. z o.o. W strefie bezpośredniego oddziaływania hałasu emitowanego przez zakład produkcyjny, centrum handlowe oraz przejeżdżające pojazdy znajdują są mieszkańcy ulic:

Gdańska;

Elbląska;

Koszalińska;

Szczecińska.

Uciążliwość immisji, które regularnie występują za dnia wzmaga się istotnie w porze nocnej powodując zakłócanie snu. Szczególnie odczuwalna jest głośna, nieustanna praca zakładu Bella Sp. z o.o. Nieustanny, regularny szum powstały na skutek działalności hal produkcyjnych istotnie pogarsza warunki bytowe w budynkach mieszkalnych. Fale dźwiękowe uderzające w budynki i wdzierające się przez okna oraz kominy wentylacyjne odczuwalne są przez mieszkańców całą dobę. Ponadto otwarcie okna, powszechne zwłaszcza w cieplejsze dni, skutkuje wzrostem hałasu słyszanego w mieszkaniach/domach. To wszystko wpływa bardzo negatywnie na warunki bytowe i na zdrowie mieszkańców. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi sprawę przeciwko Belli - pisze czytelnik, którego dane pozostają do wiadomości redakcji.

Nasz redaktor skontaktował się tej sprawie z przedstawicielami Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Zapytał, jak zakład skomentuje zarzuty mieszkańca Torunia, jak wygląda sprawa, prowadzona przez WIOŚ, czy TZMO zostały zobowiązane przez organ prowadzący postępowanie do np. modernizacji zakładu w celu wyeliminowania nadmiernego hałasu? Jeżeli tak to w jakim czasie zamierzają wprowadzić zmiany i jakie?

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych odpowiadają na zarzuty. Popierają mieszkańca!

Przedstawicielka TZMO przesłała nam długą i rzeczową odpowiedź. Otrzymaliśmy również analizę, pod którą podpisał się Dariusz Kostkowski, Prezes Zarządu Bella Sp. z.o.o. Co z niej wynika? Warto zapoznać się z ciekawymi liczbami

W dniu 7 listopada 2005 roku roku spółka otrzymała decyzję Urzędu Miasta Toruń o dopuszczalnym poziomie hałasu (WŚiZ.7670-32/05) w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB.

W 2006 roku na skutek rozbudowy Szosy Lubickiej stała się oną drogą krajową (DK80). Hałas drogowy generowany przez DK 80 (ul. Szosa Lubicka) oraz DK15 (ul. Olsztyńska) w porze nocnej mieści się w przedziale 65-70 dB a w strefie zamieszkania, osiedla do 55-60 dB.

W ramach prowadzonej kontroli WIOŚ przeprowadził pomiaru hałasu w strefie planowanej rozbudowy osiedla mieszkaniowego od strony ul. Olimpijskiej. W wyniku pomiaru stwierdzono przekroczenie o 3,4 dB.

W oparciu o protokół kontrolny WIOŚ, podjęto prace budowlane, polegające na uszczelnieniu akustycznym instalacji produkcyjnych od strony ul. Olimpijskiej. Efektem jest ograniczenie hałasu z poziomu 48,4 dB do 46,6 dB (1,6 dB powyżej poziomu dopuszczalnego w porze nocnej)

W celu dalszego ograniczenia hałasu do wymaganego poziomu 45 dB w porze nocnej, Spółka przygotowała do delegatury WIOŚ w Toruniu wyjaśnienia i wniosek w tym zakresie. Planowane prace obejmują prace projektowe a na ich podstawie niezbędne modernizacje infrastruktury technicznej i technologicznej.

- Spółka realizuje prace polegające na ograniczeniu emisji hałasu, tak aby spełnić wymóg 45 dB niezależnie od ewentualnej decyzji miasta Toruń dotyczącej budowy ekranów akustycznych. W dniu 9 marca 2023 roku mieszkańcy Osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej Zieleniec złożyli petycję do UM Toruń dotyczącą budowy ekranów akustycznych wzdłuż ul. Olimpijskiej. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo dróg krajowych DK 80 oraz DK 15 (przekroczenia hałasu drogowego w porze nocnej do 25 dB) jest to wniosek istotnie wpływający na obniżenie emisji hałasu - czytamy w tej notatce.

Co więcej - przedstawiciele TZMO wyraźnie zaznaczają, że w ich ocenie petycja mieszkańców dotycząca realizacji inwestycji, polegającej na budowie ekranów akustycznych, potrzebna jest mieszkańcom pobliskiego osiedla oraz spełnia kryteria wspólnej odpowiedzialności stron - mieszkańców, administracji oraz biznesu i powinna zostać zrealizowana.

TZMO deklarują ponadto, że ściśle współpracują w tym temacie spełnienia wymogów z Urzędem Miasta Torunia oraz delegaturą WIOŚ w Toruniu. - Problem przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu po stronie spółki Bella Sp. z o.o. zostanie rozwiązany - zapewniają.

Mieszkańcy mają nadzieję, że na deklaracjach się nie skończy i choć walczą z problemem już od roku, to wciąż wierzą w szczęśliwy finał. Sprawę będziemy monitorować na portalu "Super Express Toruń". Naszemu czytelnikowi dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do podobnych aktywności. Pod tekstem zamieszczamy galerię, na której widać, którego terenu dotyczy problem.

