Horror podczas mszy u redemptorystów. Do kościoła wtargnął agresor z nożem

Ostatnia niedziela października nie była spokojna w kościele na toruńskich Bielanach. 41-letni mężczyzna wtargnął do świątyni z nożem. Sprawę opisuje lokalny serwis "Oto Toruń". Wierni byli przerażeni, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali wulgarnego intruza, zanim ten zdążył kogokolwiek zaatakować. Teraz odpowie on za zakłócanie obrzędu religijnego. Może mu za to grozić do 2 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z komisariatu Toruń-Śródmieście.

