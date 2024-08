Uzdrowisko na Kujawach. Nie tylko Ciechocinek! To miejsce warto odwiedzić

Jeśli mowa o uzdrowisku w województwie kujawsko-pomorskim większość osób myśli automatycznie o Ciechocinku. Nie ma się co dziwić to jedna z najpopularniejszych miejscowości uzdrowiskowych w całej Polsce, do której co roku przybywa mnóstwo kuracjuszy. Okazuje się jednak, że w sezonie wysokim Ciechocinek przeżywa wręcz oblężenie, co dla niektórych może być minusem. Jeśli nie przepadasz za tłumem i chcesz zregenerować siły w kameralnym miejscu blisko natury, zamiast Ciechocinka, wybierz Wieniec-Zdrój!

Uzdrowisko położone zaledwie 6 km od Włocławka wykorzystuje w procesie leczenia naturalne źródła leczniczych wód siarczkowych oraz borowinę i jest miejscem o długiej tradycji. Najczęściej do uzdrowiska przybywają osoby zmagające się ze schorzeniami reumatologicznymi, ortopedyczno-urazowymi, kardiologicznymi czy układu nerwowego. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wieniec-Zdrój idealny dla kuracjuszy! Jakie atrakcje czekają na miejscu?

Choć Wieniec-Zdrój to uzdrowisko z głębokimi korzeniami w tradycji, miejscowość może pochwalić się także namiastką nowoczesności w kwestii atrakcji oraz udogodnień. Ośrodki, w których trwają turnusy, są modernistyczne i oferują szeroki wachlarz zabiegów. Dodatkowo w okolicy na przełomie sierpnia i września ma otworzyć się ogólnodostępna tężnia solankowa, deptak oraz amfiteatr.

Oczywiście kurorty oraz atrakcje to jedno, lecz warto zwrócić także uwagę na jeden z największych atutów miejscowości, a mianowicie lokalizację - wszechobecna natura sprzyja wypoczynkowi.

Będąc na miejscu, polecane są w szczególności spacery po okolicznych lasach sosnowo-świerkowych, które zajmują sporą część miejscowości. Co ciekawe, to właśnie dzięki owym drzewom iglastym, uzdrowisko jako jedno z niewielu może pochwalić się obecnością w powietrzu olejków eterycznych tzw. fitoncydów. Spacery można połączyć ze zwiedzeniem okolicznej architektury, w tym np. Kościoła Miłosierdzia Bożego czy Pijalni Wód Mineralnych.