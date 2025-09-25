Alarm w mieście! Ktoś zrzucił bardzo niebezpieczną substancję

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-25 11:16

- Z przykrością informujemy o kolejnym ujawnionym przypadku nielegalnego zrzutu kwasu siarkowego oraz innych niebezpiecznych substancji do miejskiej kanalizacji - przekazało w komunikacie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu. Przedstawiciele PWiK pokazali też zdjęcia! Szczegóły na se.pl.

  • Z przykrością informujemy o kolejnym ujawnionym przypadku nielegalnego zrzutu kwasu siarkowego oraz innych niebezpiecznych substancji do miejskiej kanalizacji. Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) odkryli zagrażającą infrastrukturze technicznej naszego miasta nielegalną instalację, która mogła poważnie uszkodzić naszą oczyszczalnię ścieków - przekazało PWiK w komunikacie, opublikowanym 24 września w mediach społecznościowcych.
  • Przedstawiciele Przedsiębiorstwa sygnalizują, że to nie jest pierwszy tego typu przypadek z ostatnich tygodni! Zwracają uwagę, że sprawcy często korzystają z osób podstawionych, jak w tym przypadku osoby starszej, aby uniknąć odpowiedzialności, tłumacząc się niewiedzą. 
  • PWiK apeluje do polityków o wsparcie w tej sprawie! Więcej na se.pl.

Inowrocław: Komunikat PWiK. Kwas w kanalizacji!

W komunikacie PWiK czytamy o ujawnionym przypadku nielegalnego zrzutu kwasu siarkowego oraz innych niebezpiecznych substancji do miejskiej kanalizacji. Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) odkryli zagrażającą infrastrukturze technicznej Inowrocławia nielegalną instalację, która mogła poważnie uszkodzić oczyszczalnię ścieków.

- To już druga taka instalacja ujawniona przez nasze służby w krótkim czasie. Skala i wielkość tej instalacji są porażające, a konsekwencje mogłyby być katastrofalne dla środowiska oraz zdrowia publicznego. W związku z tym, wszystkie odpowiednie służby zostały niezwłocznie zaangażowane w podjęcie działań. Zdecydowanie potępiamy takie praktyki i apelujemy o surowsze działania ze strony prokuratury oraz wymiaru sprawiedliwości. Niezrozumiałe jest dla nas, jak długo nasze państwo będzie tolerować proceder, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców - przekazało PWiK.

Galeria ze zdjęciami: Ktoś zrzucił kwas siarkowy do kanalizacji! Alarm w Inowrocławiu

Alarm w Inowrocławiu! Ktoś zrzucił bardzo niebezpieczną substancję do kanalizacji
9 zdjęć

Tak działają sprawcy!

W swoim wpisie PWiK podkreśliło, że sprawcy często korzystają z osób podstawionych, jak w tym przypadku osoby starszej, aby uniknąć odpowiedzialności, tłumacząc się niewiedzą. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa zwrócili się z apelem o pomoc do lokalnych polityków i nie tylko.

- Liczymy na to, że sądy będą surowo karać tych, którzy lekceważą dobro naszej planety, mając środowisko „gdzieś z tyłu”. Apelujemy do wszystkich instytucji oraz obywateli o czujność i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które mogą zagrażać naszemu miastu. Tylko wspólnie możemy stawić czoła tym wyzwaniom i chronić nasze środowisko. Nasze działania świadczą o tym, że sprawcy nie mogą czuć się bezpiecznie! Apelujemy jednak do Pana Wojewody, Parlamentarzystów z naszego regionu o wsparcie - zakończyli.

