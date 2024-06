Ksiądz żąda od parafian jednej dziesiątej dochodów! "Dawaj dziesięcinę!"

Ksiądz z Grudziądza zażądał od wiernych jednej dziesiątej ich dochodów! "A ja ci mówię dla twojego dobra - dawaj dziesięcinę"

Księża chce astronomicznych kwot za ślub i pogrzeb, żądają kładzenia niemałych pieniędzy na tacę - raz po raz w mediach społecznościowych wracają dyskusje na temat opłat za rozmaite sakramenty i nie tylko. Teraz oliwy do ognia dolał ksiądz, który zażądał od wiernych... jednej dziesiątej dochodów. Niejaki ks. Stanisław Szczęsny z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu w Diecezji Toruńskiej rozmiłował się w TikTokowych filmikach, na których najwyraźniej porusza nie tylko tematy duchowe. W nowym filmie nie ukrywa, że kapłan oczekuje od wiernych bardzo konkretnych wpłat. "Dawaj dziesięcinę, to dla twojego dobra!" - ponagla kapłan w internecie.

"Jednym z narzędzi, które daje nam Bóg do walki z bożkiem pieniądza, jest dziesięcina"

Co dokładnie powiedział w filmie na TikTiku ks. Stanisław Szczęsny? "Możesz pomyśleć, że ksiądz woła o pieniądze. Możesz, masz prawo do tego. A ja ci mówię dla twojego dobra - dawaj dziesięcinę" - naucza kapłan z Grudziądza. "Jednym z narzędzi, które daje nam Bóg do walki z bożkiem pieniądza, jest dziesięcina, czyli oddawanie jednej dziesiątek swoich dochodów miesięcznych wspólnocie kościelnej, na przykład parafii, która daje Ci życie" - przekonuje. Komentarze internautów są w przeważającej większości negatywne. "Gdy myślisz, że kk cię już nie zaskoczy, wtedy wchodzi on , cały na czarno, ks. Stanisław Bartosz Szczęsny. Jeżeli ktoś chce walczyć z bożkiem pieniędzy, to służę pomocą, przyjmę każdą kwotę, poświęcę się" - oto pierwszy komentarz z brzegu...

Sonda Ile dajesz na tacę w kościele? do 2 zł 2-5 zł 5-10 zł 10-20 zł Powyżej 20 zł Nic

Gdy myślisz, że kk cię już nie zaskoczy, wtedy wchodzi on , cały na czarno, ks. Stanisław Bartosz Szczęsny 🤦Jeżeli ktoś chce walczyć z bożkiem pieniędzy, to służę pomocą, przyjmę każdą kwotę ☝️ poświęcę się pic.twitter.com/MM0MvcKiFD— NieRzutujesz (@NieRzutujesz) June 16, 2024

QUIZ. Stare hity polskiego internetu! Przed laty śmieszyły do łez. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 10 Co obiecywał w klipie wyborczym Krzysztof Kononowicz? Że zlikwiduje wszystko i nie będzie niczego Że da ludziom wszystko i będzie wszystko Że przeniesie stolicę do Białegostoku Dalej