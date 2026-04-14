Michał remontował mieszkanie. Nie żyje, bo wpuścił bestie w policyjnych mundurach

Mariusz Korzus eitor
2026-04-14 10:06

Michał miał tylko 27 lat. Remontował mieszkanie po babci w Inowrocławiu. Mężczyzna nie żyje, bo otworzył drzwi policjantom. Policyjne kamerki nagrały to, co robiły "bestie w mundurach". Michał zmarł w szpitalu po policyjnej interwencji. 13 kwietnia Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał na kary bezwzględnego pozbawienia wolności dwóch byłych policjantów. Jeden ma spędzić za kratkami 7 lat. Drugi 6 lat. Sąd uznał, że policjanci działali, ze szczególnym okrucieństwem.

Galeria zdjęć 7

Dramat w Inowrocławiu. Sąsiedzi wezwali policję

- Sąd Okręgowy skazał byłego policjanta Przemysława D. na karę 7 lat pozbawienia wolności - mówi "Super Expressowi" sędzia Krzysztof Dadełło, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. - Drugi z oskarżonych policjantów został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności - dodaje.

Nieprawomocny wyrok zapadł 13 kwietnia tego roku. To finał dramatu, który rozegrał się 22 maja 2024 roku w Inowrocławiu. Tamtego dnia było gorąco. Po południu zaniepokojeni mieszkańcy jednego z bloków w Inowrocławiu zadzwonili na policję. Ich spokojny do tej pory sąsiad zachowywał się dziwnie. Krzyczał i wyrzucał rzeczy przez okno. Dzisiaj już wiadomo, że Michał (+27 l.) nie był w najlepszej kondycji psychicznej. Rozstał się z narzeczoną. Gdy zapukali do jego drzwi policjanci Michał już był spokojny. To, co wydarzyło się później przechodzi ludzkie pojęcie.

Straszny finał interwencji. Michał nie żyje, policjanci ukarani

To nie była interwencja. Policjanci okazali się sadystami - wynika z ustaleń śledczych. To, co policjanci robili Michałowi zostało zarejestrowane na kamerach funkcjonariuszy. Strzelali do niego z paralizatora. Kopali go. Gdy katowany Michał stracił przytomność, policjanci zadzwonili po pogotowie. Michał zmarł w szpitalu. Pogrzeb młodego mężczyzny odbył się 29 maja 2024 roku. Pod koniec mszy wszyscy słyszeli płacz ojca Michała. Mężczyzna wylał morze łez. Gdy wyszedł ze świątyni, krzyknął z całych sił. - Zabili mi syna z premedytacją - grzmiał tata 27-latka. Uczestnicy ceremonii pogrzebowej dali upust emocjom. 

Policjantami, którzy znęcali się nad Michałem byli Radosław P., i Przemysław D., Zostali wydaleni ze służby. Prokuratura oskarżyła ich o nieumyślne spowodowanie śmierci ze szczególnym okrucieństwem. Groziło im do 10 lat pozbawienia wolności.

Galeria zdjęć 9

Polecany artykuł:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA INOWROCŁAW